Ribatejo procura investidores em França

Com o objetivo de procurar investimento externo e encontrar oportunidades de negócio para as empresas do Ribatejo, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar na segunda-feira, dia 15 de março, uma ação de promoção da região no mercado francês.

O Roadshow França-Portugal – Oportunidades de Negócios assume o caráter de conferência digital e tem como prioridade abordar as oportunidades de negócio do Ribatejo para o mercado de França. Até ao momento, estão inscritos no evento mais de meia centena de empresas francesas de diversos setores de atividade.

A NERSANT leva a efeito o Roadshow França-Portugal – Oportunidades de Negócios, uma conferência multissetorial, a realizar em formato online, que tem como objetivo a promoção do potencial de Portugal e da região do Ribatejo junto de um leque alargado de entidades e potenciais investidores de França, bem como a criação de oportunidades de negócio internacionais para as empresas portuguesas e a obtenção de investimento externo para Portugal.

O evento, que veio substituir uma ação promocional presencial cancelada devido à evolução da crise pandémica, conta com um vasto painel de oradores de diversas entidades, entre os quais Hugues Vérité, Delegado Permanente da Comissão Estratégica para o Setor da “Indústria para a Construção”, Carlos Vinhas Pereira, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, Eduardo Henriques, Delegado da AICEP em França (Paris), Hélio Pereira, Diretor da Caixa Geral de Depósitos França, Jean-Pierre Pinheiro, Diretor do Posto de Turismo de Portugal em França, entre outros.

Até ao momento já se inscreveram na conferência online – de participação gratuita – mais de uma centena de empresas francesas de diversos setores de atividade, nomeadamente agroalimentar, construção, turismo, metalomecânica, entre outros, esperando-se que o evento resulte na concretização de investimento externo na região do Ribatejo.

De referir que o evento Roadshow França-Portugal – Oportunidades de Negócios é promovido pela NERSANT no âmbito do projeto Ribatejo Global, que visa contribuir para o aumento do reconhecimento da qualidade das empresas, produtos e serviços da região do Ribatejo junto dos mercados externos. O mesmo é financiado pelo Compete 2020 no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.