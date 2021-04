Ribatejo conquista o mercado belga

Associação Empresarial da Região de Santarém, tem vindo a apostar cada vez mais na promoção do potencial da região junto dos mercados internacionais, tendo em vista quer a atração de investimento para a região, quer para o aumento das exportações, através de uma conexão mais estreita entre as empresas do Ribatejo, potenciais parceiros de negócio e investidores. Tendo sido este um dos objetivos do webinar: “Fazer negócios no Ribatejo”, realizado em Bruxelas, que pretendeu ainda promover a imagem e as capacidades da região junto do mercado belga, visando assim contribuir para o aumento das exportações e do investimento estrangeiro na região.

Domingos Chambel, Presidente da Direção da NERSANT, esclarece que “esta iniciativa está inserida no âmbito de um projeto mais amplo intitulado “Ribatejo Global”, cofinanciado pelo Compete 2020, no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que para além da Bélgica, também já foram realizadas ações em outros mercados como o Canadá, Brasil, Dubai e França, estando ainda prevista uma nova ação em maio nos Estados Unidos.”

Quanto ao tecido económico, o Presidente da Direção da NERSANT afirmou que “a região produz um VAB de mais de 6,8 mil milhões de euros”, e que “a atividade é diversificada, contando com aproximadamente 48.000 empresas”. Para o apoio a esta atividade económica, Domingos Chambel listou, entre outras infraestruturas, os cinco parques de negócios sediados no Ribatejo e que estão “prontos para receber investimentos internacionais, em especial dos nossos parceiros da Bélgica”. “Temos todas as condições para que os nossos parceiros belgas se interessem por Portugal. Estamos capacitados a receber os vossos investimentos e temos condições políticas e económicas para facilitar o investimento estrangeiro”, reforçou ainda Domingos Chambel, acrescentando que “após esta crise pandémica, estamos de braços abertos a conhecer-vos presencialmente e a receber-vos na nossa região.”

Reforçou ainda que “a associação está disponível para apoiar investidores belgas que pretendam investir no Ribatejo, dando-lhes todo o apoio quer a nível de instalação, quer a nível administrativo” e que “temos uma equipa disponível e apta para trabalhar e apoiar os mesmos”. “Temos mais de 3.000 associados e queremos engrossar ainda mais este número, tão importante para o desenvolvimento de Portugal”, fez saber o Presidente da Direção da NERSANT.

O painel de intervenientes contou com a presença de personalidades que partilharam ideias sobre investimento no Ribatejo, caso de Rui Faria da Cunha, Presidente da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, que dissertou sobre como estimular a cooperação entre os dois países. O Presidente esclarece que “apesar do impacto negativo que a pandemia provocou nas trocas comerciais entre Portugal e a Bélgica, com uma redução de 6% nas exportações e 12% nas importações, assistimos na nossa Câmara, durante o último ano, a um aumento significativo dos pedidos de informação de empresas belgas que pretendem exportar, investir ou produzir em Portugal, o que nos leva a crer que em breve será retomada a tendência de crescimento das trocas comerciais a que se assistiu nos últimos anos. A crescente visibilidade de Portugal na Bélgica, fruto de iniciativas como a da NERSANT, irão ajudar a consolidar e reforçar a nossa parceria comercial com a Bélgica.”

“É com bastante satisfação que constatamos o interesse que o mercado da Bélgica está a suscitar junto de empresas e associações empresariais portuguesas, quer do ponto de vista da promoção das exportações, quer da captação de investimento direto estrangeiro (IDE) e, por isso, felicitamos o NERSANT e seus parceiros por esta oportuna iniciativa. A Bélgica é já o 8º mercado de destino das exportações portuguesas de bens (2,3% do total, em 2020) tendo também uma posição muito relevante enquanto investidor em Portugal (em dezembro de 2020, o stock de IDE com origem na Bélgica atingia já 1 856,9 milhões de euros), sendo de destacar que alguns destes investimentos estão localizados na região do Ribatejo” explicou Rui Paulo Almas, delegado da AICEP em Bruxelas, também interveniente no webinar.

Por outro lado, e dando agora a perspetiva do mercado Belga sobre Portugal, Lourenço Van Innis, project manager da Promiris, uma empresa de investimento imobiliário, alega que “desde 2017 investiram já 50 milhões de euros em Portugal, nomeadamente em Lisboa e Porto, e a ideia é em 5 anos, duplicarem o investimento, também no Ribatejo, se houver essa oportunidade.” Destaca ainda as razões pelas quais investiram: “por um lado porque as políticas do estado português favoreciam o investimento com o objetivo de dinamização do setor, e por outro lado, porque Portugal é cada vez mais a Califórnia ou a Flórida da Europa pelo bom tempo e pelas magníficas paisagens.”

O projeto Ribatejo Global, promovido pela NERSANT, visa promover a imagem, capacidades e potencial da região junto de importadores e investidores, aumentando assim as exportações por via do reconhecimento da qualidade da oferta de produtos e serviços e da atração de investimento estrangeiro para a região.

#portugalpositivo