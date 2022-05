RFF Advogados: queremos ser uma referência internacional

A Sociedade de Advogados RFF & Associados comemorou este mês uma década de existência em pleno Cinema São Jorge. No discurso que dirigiu aos presentes, Rogério Fernandes Ferreira, sócio-fundador, assumiu o objetivo de se tornar numa referência do Direito também a nível internacional.

Numa das mais prestigiadas salas da capital portuguesa, o cantor João Gil deu o mote para uma noite de festa em que a empresa uniu associados, colaboradores, clientes, fornecedores, família, amigos e parceiros de longa data.

Rogério Fernandes Ferreira, sócio-fundador da RFF Advogados, subiu também a palco para demonstrar apreço pela presença das centenas de pessoas que povoaram o auditório lisboeta, salientando o progresso realizado pela firma na última década.

A RFF Advogados foi fundada em 2012 no Marquês de Pombal, empregando na altura nove advogados e quatro funcionários. Dez anos mais tarde, com escritórios em Lisboa e Porto, parceiros em todos os países de língua oficial portuguesa e com presença em mais de três dezenas de países ao redor do globo, já conta com uma equipa de 25 advogados e oito funcionários sediada na Avenida da Liberdade.

Esta sociedade especializada em Direito Tributário e Empresarial é uma das maiores referências nacionais e pretende atingir o mesmo patamar a nível internacional, invocou Fernandes Ferreira no seu discurso.

