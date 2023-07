Revista Comunidades fecha dez anos depois

“Por motivos de saúde do seu proprietário e não encontrando quem dê garantias de continuidade a este projeto com a isenção editorial e qualidade que lhe estão associadas e reconhecidas em todas as comunidades portuguesas, resolvemos dar por fim a este trabalho”, pode ler-se no editorial assinado pelo diretor da revista Comunidades.

Anteriormente conhecida como Port.Com, a revista Comunidades encerra por razões de saúde do seu proprietário, Abílio Bebiano (ao centro na foto). “Neste momento, mais vale desistir do que agravar a saúde face à situação a que Portugal chegou politicamente e ao ainda não reconhecimento da emigração portuguesa por quem nos temos debatido estes anos”, pode ler-se no artigo que assina.

O editorial termina com um agradecimento a todos os “que nos acompanharam e apoiaram durante dez anos difíceis, mas interessantes e que voltaríamos a repetir com saúde e energia”.

Bebiano agradece com “reconhecimento e apreço ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não só por considerarmos ser o único político português que sempre respeitou os emigrantes portugueses e nunca se serviu da emigração para ambições políticas ou pessoais”, mas também pela mensagem que endereçou à revista no momento do seu encerramento, “esperando que o exemplo da Revista Comunidades sirva de estímulo e inspiração”.

Numa última ação pública, a revista esteve presente este fim de semana na receção aos emigrantes, perto da fronteira de Vilar Formoso (foto abaixo), onde estiveram presentes quatro secretários de Estado para acolher os portugueses que regressam ao país para passarem as férias de verão.