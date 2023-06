Reviravolta coloca Abel nos “oitavos” da Libertadores

O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, qualificou-se na quarta-feira para os oitavos de final da Taça Libertadores, ao vencer em casa o Barcelona, do Equador, por 4-2.

A formação vencedora da prova em 2020 e 2021 e semi-finalista em 2022 só precisava de empatar para selar o apuramento e chegou ao intervalo a perder por 2-0, culpa de um ‘bis’ do argentino Francisco Fydriszewski, que marcou aos 33 e 38 minutos.

Na segunda parte, os brasileiros deram, porém, a volta ao encontro, com golos do paraguaio Gustavo Gómez, logo aos 46 minutos, do uruguaio Joaquín Piquerez, aos 58, de Artur, aos 70, e do ‘miúdo’ Endrick, aos 86.

O Palmeiras garantiu, assim, um lugar nos ‘oitavos’, juntando-se ao Bolívar, que lidera o agrupamento, com os mesmos 12 pontos dos brasileiros, mas melhor diferença de golos (11-3 contra 12-6).

Na última ronda, o Palmeiras recebe precisamente o Bolívar, face ao qual perdeu por 3-1 em La Paz.