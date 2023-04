Reunião Mundial das Câmaras Portuguesas contou com 40 participantes

A décima Reunião Mundial das Câmaras Portuguesas nos últimos dois dias reuniu em Florianópolis, no Brasil, 40 participantes, incluindo presidentes e representantes de câmaras e do governo português.

Dentre os presentes estavam o Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Bernardo Ivo Cruz, o Secretário Regional da Economia da Região Autónoma da Madeira, Rui Miguel da SilvaBarreto, o Embaixador de Portugal no Brasil, Luis Faro Ramos, a Conselheira Política da Embaixada de Portugal no Brasil, Isabel Pestana, a Vice Cônsul de Portugal em Curitiba, Susana Pereira, o Conselheiro Económico Delegado da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal no Brasil, Francisco Saião Costa e o administrador da AICEP Portugal, Luis Rebelo de Sousa.

Bernardo Ivo Cruz declarou nas redes sociais que debateram “a parceria entre as Câmaras de Comércio e a AICEP no apoio à internacionalização das empresas portuguesas”.

O encontro teve como objetivo discutir formas de fortalecer as relações comerciais eculturais entre Brasil e Portugal.

Durante os dois dias de reunião, foram realizadas diversaspalestras e debates sobre temas como a internacionalização de empresas, oportunidades deinvestimento e comércio exterior.