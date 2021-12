Retrospetiva do ano português de surf

O ano de 2021 foi de retoma para o surf português, sobretudo a nível internacional para os surfistas lusos, ainda que com a pandemia presente.

Aos poucos regressaram as rotinas, com treinos e provas, que ofereceram uma temporada já mais preenchida em relação a 2020.

O surf voltou a ser um exemplo de resiliência e, com maior ou menor dificuldades, tudo acabou por acontecer sem margem para recuos. Logo num ano em que o surf fez a sua estreia olímpica em Tóquio’2020 e onde os surfistas portugueses corresponderam com grandes resultados no decorrer dos meses.

Eis o ano de 2021 em retrospetiva, com os melhores e mais marcantes momentos do surf nacional aqui representados neste vídeo.