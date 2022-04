Retalho português entre os maiores do mundo

No estudo sobre as maiores empresas de retalho do mundo, os portugueses da Jerónimo Martins aparecem a meio do top 50.

Os detentores do Pingo Doce estão entre os maiores retalhistas do mundo. Num estudo realizado pela National Retail Federation e pela Kantar, a empresa portuguesa aparece a meio de uma tabela onde o destaque é americano.

A Walmart aparece com a primeira posição numa tabela que possui empresas com investimento direto em, pelo menos, três países. Os três lugares seguintes são da Amazon, do grupo Schwars, que contém o Lidl, e do Aldi.

Ainda antes da 25ª posição que a Jerónimo Martins ocupa na classificação estão empresas conhecidas que operam em Portugal, como o IKEA, a Auchan, a Apple ou a H&M.

#portugalpositivo