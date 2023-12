Resumo das apresentações do World Business Fórum Madrid 2023

O World Business Fórum Madrid 2023 encerrou a sua vigésima edição (14 e 15 de novembro) com mais de 1.200 participantes ao longo das suas duas jornadas realizadas no IFEMA. Sob o tema “propósito”, a WOBI deu visibilidade este ano às mentes mais criativas através de oito palestras inspiradoras e disruptivas, tornando-se mais uma vez o ponto de encontro de líderes empresariais dos mais diversos setores de atividade de Espanha e Portugal.

Francis Ford Coppola, Michael Phelps, Jean Owlwang, Javier Fernández Aguado, Kevin Roberts, Teresa Perales, Miguel Deparamo, Jon Mcneil e Nava Ashraf foram os responsáveis por partilhar o seu conhecimento durante a edição deste ano.

Certo que irá gostar de ler com atenção o ficheiro abaixo. Votos de umas BOAS FESTAS!

