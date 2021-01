Chegou ao fim mais uma edição do Dakar. Nesta 43.ª vez que se realizou o rali mais duro do mundo houve vários portugueses em prova e até houve quem festejasse a vitória. Rúben Faria, antigo piloto e atual chefe de equipa da Honda, celebrou o feito de Kevin Benavides nas motos. O argentino sagrou-se pela primeira vez campeão no Dakar em 2021.

No entanto, além de Rúben Faria, há outros portugueses com razões para estarem satisfeitos. Joaquim Rodrigues, que quis participar novamente no Dakar em honra do seu cunhado e amigo Paulo Gonçalves, teve um percurso difícil, mas do qual se pode orgulhar. O piloto da Hero Motorsports ficou às portas do top10 nas motos.

Ainda nas motos, o luso-germânico Sebastian Bühler e Rui Gonçalves ficaram também no top 20. Alexandre Azinhais (KTM) não teve a mesma sorte e viu-se obrigado a desistir.

Nos carros, Filipe Palmeiro conseguiu um 12.º lugar como navegador de Vanafas, enquanto Jorge Monteiro e Ricardo Porém (na foto cima) ficaram no 20.º posto. O co-piloto José Manuel Vargas encerrou esta edição de 2021 do Dakar no 31.º lugar, enquanto Paulo Fiúza, navegador, acabou por não conseguir terminar o rali devido a problemas mecânicos.

Na categoria SSV, Lourenço Rosa e Joaquim Dias terminaram no 14.º posto da geral, enquanto Rui Carneiro e Filpe Serra alcançaram o 26.º lugar. Por fim, nos camiões, Nuno Fojo, que esteve na assistência aos Polaris, ao lado dos espanhóis Alberto Herrero e Juan Carlos Macho, levou o MAN a terminar a prova na 17.ª posição.

Resultados dos portugueses no Dakar 2021

Motos

Joaquim Rodrigues, 11.º classificado , 50h,22m38s

Sebastian Bühler , 14.º classificado, 51h,18m17s

Rui Gonçalves, 19.º classificado, 53h,53m,35s

Alexandre Azinhais – desistiu

Carros

Filipe Palmeiro (navegador), 12.º lugar, 49h,49m16s

Jorge Monteiro e Ricardo Porém, 20.º lugar, 52h,41m23s

José Manuel Marques (navegador), 31.º lugar, 56h,56m,50

Paulo Fiúza (navegador) – desistiu

SSV

Lourenço Rosa e Joaquim Dias, 14.º lugar, 60h,51m13s

Rui Carneiro e Filipe Serra, 26.º lugar, 65h,17m,00s

Camiões