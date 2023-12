Resultado inglório relega Navegadoras para a Liga das Nações B

A seleção portuguesa feminina de futebol viu consumada a despromoção à Liga das Nações B depois de perder 1-0 com a França, em partida da sexta e última jornada do Grupo A2, disputada em Leiria.

O único golo da partida foi apontado por Grace Geyoro, aos 90+3, sendo que, com este resultado, a formação lusa terminou na última posição do agrupamento, com três pontos, desperdiçando a derrota da Noruega diante da Áustria (2-1) para ainda subir ao terceiro lugar e, dessa forma, tentar a permanência através do play-off.

Sabendo que Portugal estava obrigado a vencer a líder França para ainda sonhar com a permanência na Liga das Nações A – e, para isso, teria de esperar uma derrota da Noruega diante da Áustria –, Francisco Neto promoveu quatro alterações relativamente à equipa titular na derrota diante das norueguesas.

Patrícia Morais substituiu Inês Pereira na baliza, Dolores Silva foi opção para o ‘miolo’, enquanto na zona mais avançada Kika Nazareth e Telma Encarnação renderam Andreia Norton e Jéssica Silva, esta última que não foi opção para o jogo de hoje devido a uma lesão muscular na coxa direita contraída na jornada anterior.

A formação lusa entrou melhor, com linhas de pressão altas, mas sem conseguir criar lances de perigo.

Foi preciso esperar até aos 16 minutos para Portugal criar a primeira grande oportunidade: Kika Nazareth, ainda no meio-campo defensivo, desmarcou Telma Encarnação com um excelente passe, a avançada correu vários metros e assistiu Ana Capeta, que viu a guarda-redes gaulesa impedir o golo.

A resposta da França ia surgindo a espaços, mas esbarrou sempre na concentração da guarda-redes Patrícia Morais.

Aos 21 minutos, Lúcia Alves também valeu a Portugal, ao impedir o golo de Vicki Becho ao segundo poste.

A equipa das ‘quinas’ voltou a entrar melhor na etapa complementar e empurrou a seleção gaulesa para o seu meio-campo defensivo, todavia, pecou no último terço do terreno, zona em que faltou capacidade para ‘desmantelar’ a boa organização defensiva da seleção comandada por Hervé Renard.

Aos 56, o golo anulado a Telma Encarnação – o lance acabaria por ser anulado por fora de jogo – deu o primeiro sinal da aproximação lusa à baliza adversária.

A França respondeu com um lance que causou muito perigo: aos 62, Vicki Becho atirou ao poste na recarga a uma primeira tentativa de Julie Dufour, que obrigou Patrícia Morais a uma boa intervenção.

Com o decorrer do encontro, e obrigada a vencer, a seleção portuguesa foi arriscando mais, e, aos 78 minutos, Ana Capeta só não fez o golo porque a guarda-redes francesa foi ágil a recuperar a posição na baliza.

Já no período de compensação, e depois de atirar por duas vezes à trave da baliza portuguesa, primeiro por Melvine Malard e depois por Vicki Becho, a França acabou por chegar ao golo do triunfo.

Vicki Becho foi à linha de fundo e cruzou para Grace Geyoro finalizar ao segundo poste e acabar com o sonho de Portugal de ainda manter-se na Liga das Nações A.

Com este desfecho, a equipa de Francisco Neto ficou a dois pontos da Noruega, que vai disputar o play-off, ao passo que a França venceu o grupo com 16 pontos, mais seis do que a Áustria.