Resultado histórico: fomos um quarto de milhão a votar

Mais exatamente, 257.791 emigrantes espalhados pelo mundo votaram nas eleições legislativas de 30 de janeiro. Um recorde absoluto, mas que ainda representa apenas uma participação reduzida, com 16,94% dos inscritos a votarem.

Apesar de uma abstenção de 83%, estas eleições legislativas representam um marco importante na participação das comunidades portuguesas.

A participação foi muito maior na Europa onde 20,87% dos inscritos enviaram o seu voto, enquanto que nos outros continentes o número de votantes foi pouco superior a 10%.

Os dois círculos da emigração elegeram com 257.791 votos quatro deputados, enquanto que um distrito como por exemplo Coimbra, elegeu nove com menos participação (215 mil) do que aquela registada nas comunidades. Este reforço de participação vai certamente dar argumentos aos partidos e associações da diáspora que defendem um aumento do número de deputados pela emigração.

Recorde-se que pelas comunidades estão inscritos para votar 1.521.947 de portugueses, sendo quase um milhão (926.376) pelo Círculo da Europa e 595.571 inscritos Fora da Europa.

#portugalpositivo