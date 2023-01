“Restos do Vento”, um filme que vai conquistar as salas de cinema francesas

O filme “Restos do Vento”, de Tiago Guedes, estreia-se a 8 de fevereiro em três dezenas de salas de cinema francesas. Segundo a produtora Leopardo Filmes, haverá também uma antestreia do filme na Cinemateca Francesa, em Paris, no dia 24, com a presença do realizador e da atriz Isabel Abreu, uma das protagonistas.

“Restos do Vento” parte de um ritual de passagem, numa aldeia do interior do país, envolvendo um grupo de adolescentes, que deixará marcas profundas num dos rapazes.

“Uma tradição pagã numa vila do interior de Portugal deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. Vinte e cinco anos depois, ao reencontrarem-se, o passado ressurge e a tragédia instala-se”, lê-se na sinopse.

“Restos do Vento” conta com argumento de Tiago Guedes e de Tiago Rodrigues, e é protagonizado por Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Gonçalo Waddington e Leonor Vasconcelos.

Segundo a Leopardo Filmes, Tiago Guedes, Tiago Rodrigues – agora diretor do festival de teatro de Avignon – e vários atores “estarão em Paris para algumas sessões especiais”.

“Restos do Vento”, que está atualmente no catálogo da plataforma de ‘streaming’ HBO Max, foi o quinto filme português mais visto em sala em 2022, com 11.685 espectadores.

A longa-metragem teve estreia mundial em 2022 no Festival de Cannes, e foi premiado em festivais em Espanha e Itália.