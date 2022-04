Restaurante português sem churrascadas no Reino Unido

O restaurante Taste of Portugal, em Cornwall, foi proibido de fazer churrascadas. Mesmo depois de uma queixa por causa do cheiro e do barulho, manteve a licença.

Um restaurante português foi informado de que não pode fazer mais churrascos ao ar livre depois de reclamações que levaram à revisão da licença das instalações. O Taste of Portugal foi autorizada a manter a licença após a revisão do Cornwall Council, o conselho da província onde é Bodmin, a vila do café.

O subcomite da lei de licenciamento do conselho reviu a licença numa reunião esta semana após um pedido de Richard Brown, um vizinho próximo do café. O vizinho disse que havia vários problemas relacionados ao cheiro, barulho e incómodo das instalações, como noticia o Cornwall Live.

Realçou também que isso estava a afetar as pessoas que moravam nas proximidades e alegou que o café, localizado em Bodmin, estava a prejudicar os objetivos de licenciamento. Afirmou que o café deveria perder a licença.

No entanto, na passada quarta-feira, representantes do restaurante admitiram estar dispostos a trabalhar com os vizinhos e não queriam causar incómodo. Como resultado de reclamações após um churrasco realizado no verão passado, eles tinham planos de não repetir o evento.

Richard Brown, ao descrever as suas preocupações, reforçou que “Tem sido barulhento, tem sido incrivelmente fedorento e às vezes o meu alarme de incêndio dispara por causa do fumo do lado de fora. Gostaríamos de um pouco de consideração para os moradores”.

Reclamou também acerca do estacionamento mas, por se referir a um beco privado, o conselho pouco conseguiria fazer. No verão, Richard Brown salientou também que os moradores não conseguiam estar no jardim ou de janelas abertas por causa do cheiro e do barulho.

Manuel Rocha, do Taste of Portugal, percebeu a situação do vizinho, não o queria ter incomodado e quer ajudar a fazer do bairro um lugar para todos. Admitiu que, apesar de ter acontecido num momento de grande festa pelo fim das restrições relativas à pandemia, foi um erro.

O gerente do café admitiu que, quando o churrasco foi realizado, as pessoas estavam “provavelmente animadas demais” por poderem estar à vontade depois do confinamento. Ainda assim, garantiu que não fariam mais churrascos.

O tribunal manteve a licença do café, com a garantia de que não haveriam mais churrascadas e que o barulho de noite seria evitado.