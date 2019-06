Restaurante português entre os 50 melhores do mundo

O restaurante Belcanto, do chef José Avillez, entrou pela primeira vez para a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo de acordo com a lista do World’s 50 Best, tido como o Oscar da gastronomia.

Na cerimónia ocorrida esta terça-feira em Singapura, e em que foram anunciados os melhores restaurantes do mundo, o duas estrelas de Avillez ascendeu ao grupo dos 50 primeiros, passando de 75.º para 42.º. O francês Mirazur é o primeiro da lista, seguido pelo novo Noma, na Dinamarca, e, em terceiro lugar, ficou o o Asador Etxebarri, em Espanha.

