Restaurante de Avillez mantém-se entre os melhores do mundo

Belcanto, o restaurante do chef José Avillez, subiu até à 25.ª posição do ranking “The World’s 50 Best” em 2023, listagem que todos os anos elege os cinquenta melhores restaurantes do mundo.

Se o seu lugar nesta lista já não é novidade, tendo-se estreado em 2019, quando Belcanto entrou para ocupar a 42.ª posição no ranking, este ano José Avillez viu a esta classificação subir mais de 20 lugares da sua posição de 46º no ano passado, para ser considerado o vigésimo quinto melhor restaurante do mundo.

Belcanto, o primeiro restaurante em Lisboa a ser distinguido com duas estrelas Michelin, é atualmente também o único restaurante de um chef português a integrar os “The World’s 50 Best”. Esta classificação foi das melhores de sempre para Portugal, tendo sido apenas ultrapassada por Vila Joya, restaurante liderado por Dieter Koschina que em 2014 ficou em 22.º lugar.

“Trabalhamos muito todos os dias e sentimos que estamos cada vez melhores, mais criativos, mais consistentes, mais unidos como equipa, mas subir mais de 20 posições na mais importante lista de restauração do mundo é algo incrível”, comentou o chef no final da cerimónia, lendo uma breve nota escrita que partilhou com a imprensa. O chef acredita que este resultado reflete ainda “a relevância crescente que Portugal e a sua gastronomia e os chefs têm tido. Como sempre, é uma distinção de toda a minha equipa, da minha cidade, do meu país, e de todos os cozinheiros portugueses pelo mundo”, rematou.

Da cerimónia saiu também um novo número um, o peruano Central, sendo uma estreia absoluta: pela primeira vez em 21 anos, um restaurante da América Latina alcançou o tão desejado primeiro lugar. O restaurante que fica em Lima, no Peru, é gerido por Virgílio Martinez e Pía León, que em 2021 foi galardoada pelo mesmo 50 Best enquanto “Melhor Chef Feminina do Mundo”. Esta posição no pódio substitui assim o dinamarquês Geranium, de Rasmus Kofoed, que arrecadou o topo do pódio na lista de 2022.

Para além de Central, entre os três melhores do mundo encontram-se ainda dois restaurantes espanhóis: Disfrutar, em Barcelona, e Diverxo, em Madrid. Seguem-se o também espanhol Assador Etxebarri, em Atxondo, e Alchemist, em Copenhaga, compondo assim o novo top 5 dos melhores restaurantes a nível mundial.

A cerimónia da 21ª edição do ranking aconteceu na noite do dia 20 de junho, no Palau des Arts, em Valência, onde foram anunciados os resultados do trabalho de um painel de centenas de votantes anónimos composto por cozinheiros, jornalistas especializados e outros agentes do setor da restauração a nível mundial, que assim elege os cinquenta melhores restaurantes do planeta.