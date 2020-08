Responsáveis do aeroporto de Munique satisfeitos com o regresso da TAP

A TAP retomou dia 1 de agosto os voos para Munique: a companhia aérea portuguesa volta a voar entre os aeroportos de Munique e Lisboa. A capital portuguesa pertence aos 20 principais destinos de viagem na Europa para alemães, de forma que as operações já voltam com dois voos por dia.

Os passageiros alemães da TAP também beneficiarão do facto de o Aeroporto Humberto Delgado funcionar como um hub e oferecer muitas conexões atraentes para a América do Norte e do Sul, Açores e África.

Andreas von Puttkamer, chefe da Unidade de Negócios de Aviação do Aeroporto de Munique, está satisfeito com a retoma da conexão com Lisboa: “Com a TAP, outro importante parceiro da Star Alliance está de regresso a Munique, oferecendo alta frequência rede de rotas, principalmente para a América do Sul e para regiões de férias no sul da Europa”.

As operações entre Lisboa e Munique começaram tanto com jatos brasileiros Embraer 190 quanto com os Airbus A319, cada um num dos dois voos diários