Respondeu a buzinadela com lâmina da navalha

Um motorista de TVDE foi violentamente agredido e esfaqueado por um homem de 25 anos, motorista de táxi, em Lisboa. A agressão ocorreu na sequência de uma altercação de trânsito gerada por uma buzinadela. O agressor foi detido dias depois, quando estava a laborar, no exterior do Aeroporto Humberto Delgado.

O caso ocorreu na madrugada de 10 de março, no centro de Lisboa. As manobras de um taxista estariam a colocar em perigo os utentes da via. Um motorista da Uber viu e buzinou para o alertar.

O motorista de táxi, ao ser alvo da buzinadela, parou subitamente, obrigando o veículo TVDE também a parar. Com as duas viaturas imobilizadas, “iniciou-se uma altercação entre os condutores que acabou com o motorista de Uber violentamente agredido, primeiro através da força física e depois através de vários golpes de faca na zona do tronco”, relata um comunicado da PSP de Lisboa.

