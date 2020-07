Responda a um inquérito sobre a emigração portuguesa

Este inquérito por questionário insere-se no projeto de investigação “Expectativas e experiências de regresso dos novos emigrantes portugueses: reintegração e mobilidades (EERNEP)”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e organizado por um grupo de universidades e institutos.

O projeto destina-se a compreender as características dos processos de regresso, bem como as expectativas a este respeito, de emigrantes portugueses mais recentes, tendo também em conta as relações existentes com o país de origem.

Podem responder a este questionário pessoas de nacionalidade portuguesa e/ou nascidos em Portugal, com mais de 18 anos, que tenham saído de Portugal depois de 2000 e vivam atualmente no estrangeiro. As respostas são anónimas e confidenciais e destinam-se apenas aos objetivos do projeto.

O inquérito é conduzido de forma anónima e não é recolhida qualquer informação pessoal dos respondentes e que poderá interromper a resposta ao questionário a qualquer momento. Ao responder a este questionário, certifica que tem 18 ou mais anos, que tomou conhecimento que a sua participação é voluntária, e que pode terminar a sua participação no estudo em qualquer momento e sem qualquer motivo. Depois de submeter o questionário, não será possível retirar-se do estudo porque os dados serão anonimizados.

Para responder ao questionário clique aqui e utilize o código 303 para entrar no inquérito.