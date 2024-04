Responda a este questionário para conhecer o percurso dos emigrantes portugueses

Ana Filipa Cândido é atualmente aluna de doutoramento no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e investigadora visitante na Universidade de Maastricht, nos Países Baixos.

A doutoranda acaba de lançar um questionário que faz parte da sua pesquisa de doutoramento. Um dos objetivos desta pesquisa é conhecer o percurso migratório dos emigrantes portugueses e as as relações e ligações que mantêm com Portugal.

“Tal como vocês, estou também atualmente emigrada nos Países Baixos, o que motivou a minha curiosidade sobre este tema”, explica Ana Filipa Cândido que pede a colaboração, assim como a partilha com outros emigrantes.

O questionário tem a duração máxima de cerca de 20 minutos, podendo ser maior ou menos dependendo das respostas de cada um. “Agradeço bastante aqueles que não se importarem de tirar um tempo do seu dia para responder! Todas as respostas são fundamentais para eu conseguir concluir o meu projeto doutoral”, apela Ana Filipa Cândido, recordando que “as respostas ao inquérito são anónimas e confidenciais e destinam-se apenas a fins académicos”.

Para responder ao questionário clique AQUI.