Resoluções para 2022: o ano do “Agora” e não para “Depois”

O futuro representa tudo o que pode acontecer, pelo que é a imaginação que nos leva a criar cenários do que pode vir. E como todas as experiências que nos ficam emocionalmente ficam na memória do que vivemos, sendo esta fruto do comportamento e dos contextos, escrevo esta mensagem como forma de inspiração para cuidar de Si.

Todos atravessamos um período conturbado e desafiante que exige de cada um, uma atitude responsável para cuidar de si, proteger os seus e os outros, para continuarmos a viver em sociedade com segurança com aquilo que nos une. São 2 anos sem viver como queríamos, com um mundo que tenta adaptar-se todos os dias, na incerteza do caminho certo, mas melhor do que estava. Aproxima-se um ano de reconquistas e recuperação em 2022, pois é essa, sempre, a metáfora do que representa o natal com a celebração do nascimento de Jesus, é a chegada do Messias que traz a luz e a esperança.

Com fé religiosa ou sem ela, é esse o espírito do Natal. Esta época reflete, em cada um de nós, a necessidade de ser o seu herói ou heroína para salvar-nos dos nossos problemas. É uma mensagem para que cada um de nós assuma a responsabilidade de cuidar de si e deixe de ser vítima das circunstâncias, pois a vida é o que fazemos com o que nos acontece.

Nós mudamos pelo que fazemos.

Assim, partilho 10 conselhos para 2022:

1) Assuma a responsabilidade de cuidar de si como se fosse alguém que cuidasse.2) Seja o herói ou heroína da sua história, porque a vida é o que escolhemos fazer com o que nos acontece3) Caminhe firme com as costas direitas, e olhe em frente.

4) Use o tempo que tiver para pensar e refletir de forma consciente.

5) Ouça o que sente.

6) Converse com quem gosta.

7) Não se iniba nos bons momentos.

8) Tire partido ou aprendizagens das frustrações que a vida inevitavelmente dá.

9) Faça planos concretizáveis para superar objetivos e não frustrar ou procrastinar.

Por isso, desafio-o/a superar-se em 2022. Convido-o/a a fazer o “Webinar Prático: Manifesto de Resoluções para 2022” que vou fazer no sábado 8 de Janeiro de 2 horas para planear um plano consistente para superar, com base em processos e comportamentos, os seus objectivos. É 100% online e desafio-o/a a escolher investir em Si.

As metas do ano novo, por regra, não têm boa reputação. A evidência mostra que 80% das metas planeadas fracassam em menos de 2 meses. Para além disso, andamos todos à espera da motivação para começar, quando é pela execução e superação que a motivação chega. Faça o seu plano objectivo, durante o curso em directo, orientado/a por ciência, exemplos e exercícios constantes práticos.

Os próximos 12 meses da sua vida agradecem.

Mais info & inscrições aqui – https://www.eventbrite.pt/e/registo-webinar-pratico-manifesto-de-resolucoes-para-2022-229766807707

Votos de um ano novo de 2022, cheio de comportamentos consistentes, alinhados com os objectivos que diz que quer.



Ivandro Soares Monteiro

Psicólogo Clínico | Psicoterapeuta Certificado (www.drivandro.com)

Founder & CEO EME SAÚDE (since 2011, www.emesaude.pt)

Especialista em “Psicologia Clínica”, “Psicoterapia” e “Psicologia do Trabalho e das Organizações” (Ordem dos Psicólogos Portugueses, PT)

Consultor Comportamental & Palestrante (Corporate)

Professor Universitário (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Portugal)

Doutorado em Psicologia Clínica e Mestre em Ciências Cognitivas (Univ. Minho, PT)



NAS REDES SOCIAIS

LINKEDIN – https://www.linkedin.com/in/ivandrosoaresmonteiro/

INSTAGRAM – www.instagram.com/drivandro.phd

FACEBOOK – www.facebook.com/drivandro.phd

YOUTUBE – https://www.youtube.com/drivandrophd/?sub_confirmation=1