Resolução sobre desporto de Carlos Gonçalves aprovada no Conselho da Europa

A proposta de resolução do deputado Carlos Alberto Gonçalves sobre “Políticas do Desporto em Tempos de Crise” aprovada quarta-Feira, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

A pandemia afetou o mundo do desporto e é agora necessária uma resposta determinada para preservar o desporto e a atividade física como fatores de desenvolvimento humano e bem-estar pessoal e coletivo, bem como de desenvolvimento social e crescimento económico.

A resolução insta os Estados-Membros a incluir o desporto nos planos de recuperação e resiliência e a integrar as medidas de apoio ao desporto nas estratégias de desenvolvimento económico e social sustentável, a fim de apoiar a retoma do desporto de base. Devem ser desenvolvidos programas de apoio financeiro, com especial enfoque nos pequenos clubes de base e nos mais vulneráveis, bem como para o desporto feminino; deve ser promovido o desenvolvimento de infraestruturas desportivas; deve ser facilitado o acesso ao desporto para famílias de baixos rendimentos; devem ser adotados incentivos do lado da oferta; e devem ser valorizados o desporto e a educação física nos sistemas educativos.

A resolução defende igualmente a colaboração entre as autoridades públicas e as organizações desportivas para criar condições que facilitem e normalizem o acesso à atividade física e ao desporto e apela o movimento desportivo a procurar, através de processos inclusivos, soluções equilibradas para garantir a realização segura de eventos desportivos para os atletas e o público, e para reforçar a resiliência do sistema desportivo, nomeadamente através do reforço da solidariedade financeira, desde o desporto de alta competição ao desporto de base, bem como entre diferentes desportos e em todo o mundo.

Pode ler aqui a resolução em versão inglesa ou francesa.