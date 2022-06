Uma mulher trabalha no Corpo de Deus, sai com apetência de algo, dirige-se à esplanada mais bonita do Porto (em Gaia), entra e senta-se para logo lhe ser negada uma bebida, “reservas e grupos mesmo a chegar, já não podemos servir”, fica ali a namorar a seco perante a maravilhosa paisagem, logo se levanta e, esperando vingança pelo mau-trato, ruma à praia da Luz, para recordar cenas de há 30 anos e beber e ouvir o Pedro Lagoá e quando lá chega, evento cancelado, espera sentada, mas está definitivamente velha porque ninguém vem saber o que quer beber.

Esfunha-se!

Tanto esforço e podia estar a dormir no sofá.

E continua sentada a seco. Num derradeiro esforço de auto-estima, levanta-se, vagueia até encontrar um empregado, planta-se à sua frente, rasga um sorriso e lança um olá, o miúdo responde o mínimo e escapa-se num zig-zag lesto. Nem nada. Julgará que pretendo a sua flor? Eu só queria um copo.

Resfunha-se!

Miucha Baldinho