Reserve na Booking.com e ganhe em portagens

A Via Verde acaba de lançar uma parceria com o site Booking.com, reforçando a sua posição na vanguarda da Europa no que se refere à oferta de um serviço em que o cliente tem como retorno, pela sua reserva, um desconto em saldo portagem.

Face à nova conjuntura, em que o planeamento de viagens e estadias merece mais cuidado por razões de saúde e higiene, a Brisa recomenda que as opções em viajar neste período de Verão sejam feitas com a maior responsabilidade, optando por locais que reúnam as melhores condições de segurança e proteção.

Esta parceria permite ao cliente avaliar as inúmeras ofertas da Booking.com, através de uma página conjunta acessível através do site da Via Verde, onde constam todas as informações necessárias sobre as medidas adotadas por cada local, face aos constrangimentos trazidos pela pandemia de covid-19.

Por cada reserva realizada o cliente recebe 4% do valor dessa reserva em saldo portagem, para descontar numa próxima viagem que fizer nas autoestradas da rede Brisa Concessão Rodoviária.

Quem fizer, por exemplo, uma reserva no valor de mil euros através do site da Via Verde, vai receber 40 euros em saldo portagem.

Para usufruir deste desconto, o viajante só tem de aderir gratuitamente ao programa Viagens & Vantagens, no site da Via Verde. Depois desta adesão simples e rápida, basta aceder à plataforma de reservas Booking.com através do site da Via Verde (www.viaverde.pt) e marcar a sua próxima viagem.

A oferta dos 4% do valor da reserva em saldo portagem Via Verde acumula com os habituais descontos já apresentados pela plataforma de reserva de alojamento Booking.com. O surfista Frederico Morais ‘Kikas’ é a imagem desta campanha.

O Viagens & Vantagens é o programa de fidelização do Grupo Brisa, destinado a todos os clientes particulares das concessionárias e da Via Verde Portugal. Num formato 100% digital, de adesão gratuita e simples, este programa conta já com cerca de 700 mil aderentes.

O Viagens & Vantagens oferece um leque alargado de descontos em vários parceiros de mobilidade (como é o caso do Booking.com), bem como programas de lazer que, para além do desconto no destino, incluem ainda descontos na viagem – 25% de desconto em portagem e um vale de combustível.