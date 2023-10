Reserve já os seus bilhetes para o Euro2024

O Euro2024 vai acontecer de 14 de junho a 14 de julho. São dez as cidades alemãs que vão receber este campeonato europeu: Berlim, Colónia, Munique, Frankfurt, Hamburgo, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Estugarda e Düsseldorf.

A primeira fase da venda de bilhetes já está a decorrer na Bilheteira UEFA até ao dia 26 de outubro.

Nesta fase, a atribuição de bilhetes funciona por sorteio, o que significa que qualquer adepto pode registar-se na plataforma da UEFA e inserir todas as suas preferências.

No caso de Portugal se apurar, a segunda fase decorrerá depois do sorteio, na qual haverá uma venda direta exclusiva aos fãs registados no Portugal+, o clube de fãs oficial das Seleções de Portugal da FPF.

Nesta fase, os fãs registados receberão um código que lhes permitirá adquirir até quatro bilhetes por jogo, sem passar pela fase de sorteio. Estes bilhetes têm um número limitado, pelo que aconselhamos adquirir o seu ingresso assim que receber o código.

Na fase de grupos, existem bilhetes entre os 30€ e os 200€.