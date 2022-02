Requiem pelos tolos

Escrito na madrugada de 4 de fevereiro de 2022, dia da inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing, ao povo de Zhonghuá e a todos os povos oprimidos

“Nunca mais isto! Nunca mais isto!”

proferiram os poderosos do mundo

do alto das suas torres das nações

ainda fumegavam as cinzas do holocausto.

E o povo acreditou. Tolos!

Lembra-te do genocídio dos tutsis no Ruanda!

Recorda o massacre dos bósnios em Srebrenica!

Olha os chechenos açaimados no Cáucaso!

Os fures, masalites e béris chacinados no Darfur!

Os rohingas perseguidos no Mianmar!

A repressão policial contra os manifestantes pró-democracia em Hong Kong!

A substituição cultural, a reeducação forçada

as esterelizações em massa e o extermínio

dos uigures, tibetanos e mongóis

em novos campos de concentração!

A vala comum dos migrantes e refugiados no Mediterrâneo!

Nunca mais isto, nunca mais isto ?

O dinheiro compra tudo quando o negócio é da China.

Se um governo totalitário, censura, persegue

faz desaparecer as vozes dissonantes

assassina os jornalistas, o que fazer com ele ?

Oferece-se-lhe os Jogos Olímpicos

com muita pompa, muita circunstância

e muitos milhões a escorrerem por aí fora!

Se um país esfola, mata, massacra, extremina

uma etnia, um povo, os seus próprios cidadãos

sem voz de já só poderem anuir,

o que fazer com ele ?

Toma lá mais Jogos Olímpicos!

Como assim, não há neve em Pequim?

Pfff, pormenor sem a minima importância!

Eles fazem neve artificial aos quilos

às toneladas, gigas, petas, zetatoneladas!

O clima, qual clima?

O que importa mesmo é o ambiente económico

não o meio ambiente, isso não dá de comer a ninguém!

Heu, não, mas dá!

Literalmente é o ambiente e o clima

que nos dão de comer a todos

Pfff! Pormenores…

Vai ser uma festa mundial sem precedentes

um show global, isso é que é importante

com o barulho da multidão em efusão nos estádios

ninguém ouve os gritos de suplício que sobem das masmorras

nem dos carrascos a torturar e a matar os dissidentes.

Nunca mais isto, nunca mais isto?

Se estados vadios discriminam as mulheres

apedrejam-nas, violam os direitos humanos

escravizam trabalhadores que dormem em jaulas

o que fazer com eles?

Oferece-se-lhes o Mundial e a Expo Universal!

O futebol é o desporto-rei, o dinheiro não tem cor

nem cheira a sangue, tudo isso é bem de saber

e até o deserto tem direito

ao seu quarto de hora de poder !

Nunca mais isto, nunca mais isto?

Onde está a paz, onde estão os homens de boa vontade?

Se a guerra e a miséria são fabulosos motores económicos

o que fazer com estas?

Aplicar o business plan, multiplicar os mercados

exportar, exportar, exportar, pois então!

Morre muita gente? Espera aí, podemos ganhar dinheiro com isso, não?

Quais abutres, quais hienas, qual carnificina?

Estes são animais racionais e sabem bem

por onde começar a devorar.

Nunca mais isto, nunca mais isto?

Perde-se a Humanidade sem humanidade.

Requiem por todos os tolos e inocentes.

Requiem por todos os crédulos e benevolentes.

Os tolos já não acreditam.

Já não há tolos. Já não ninguém.

Requiem.

José Luís Correia

JLC04022022

…

Requiem pour les imbéciles

Écrit dans la nuit du 4 février 2022, jour d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Beijing, au peuple de Zhonghuá et à tous les peuples opprimés

“Plus jamais ça! Plus jamais ça!”

prononcèrent les puissants du monde

du haut de leurs tours des nations

les cendres de l’holocauste fumaient encore.

Et le peuple les a cru. Imbéciles!

Rappeles-toi le génocide des Tutsis au Rwanda !

Souviens-toi du massacre des Bosniaques à Srebrenica !

Regardes les Tchétchènes muselés dans le Caucase !

Les Fures, Masalites et Béris massacrés au Darfour !

Les Rohingas persécutés au Myanmar !

La répression policière contre les manifestants pro-démocratie à Hong Kong!

La substitution culturelle, la rééducation forcée

les stérilisations massives et l’extermination

des Ouïghours, des Tibétains et des Mongols

dans de nouveaux camps de concentration!

Le charnier des migrants et des réfugiés en Méditerranée!

Plus jamais ça, plus jamais ça!

L’argent achète tout quand on fait des affaires avec la Chine.

Si un gouvernement totalitaire, censure, persécute

fait disparaître les voix dissonantes

s’il assassine des journalistes, quoi faire ?

Offrez-leur les Jeux Olympiques

avec beaucoup de pompe, beaucoup de circonstance

et beaucoup de millions qui coulent a flot!

Si un pays écorche, tue, massacre, extermine

un groupe ethnique, un peuple, ses propres citoyens

sans voix, avec le seul pouvoir d’acquiescer

que faire?

Offrez-leur encore plus de Jeux Olympiques!

Comment ça, il n’y a pas de neige à Pékin?

Pfff, un détail sans importance!

Ils feront leur propre neige artificielle au kilo

des tonnes, des gigas, des pétas, des zétatonnes !

Le climat, quel climat ?

Ce qui compte vraiment, c’est l’environnement économique

pas l’environnement tout court, ça ne nourrit personne !

Heu, non, mais si!

Littéralement, c’est l’environnement et le climat qui nous nourrissent tous !

Pfff ! Détails…

Ce sera une fête mondiale sans précédent

un show global, c’est ça qui est important

et avec le bruit de la foule en délire dans les stades

personne n’entend les cris de torture qui s’élèvent des oubliettes

ni des bourreaux torturant et tuant les dissidents.

Plus jamais ça, plus jamais ça?

Si des États voyous pratiquent la discrimination

à l’égard des femmes, les lapident, violent les droits humains

asservissent des travailleurs qui dorment dans des cages

que faire d’eux?

Offrez-leur la Coupe du monde et l’Expo universelle!

Le foot est le sport-roi et l’argent n’a pas de couleur

ni l’odeur du sang, tout cela est bien connu

et même le désert a droit à son quart d’heure de puissance !

Plus jamais ça, plus jamais ça ?

Où est la paix, où sont les hommes de bonne volonté ?

Si la guerre et la misère sont de fabuleux moteurs économiques

que faire d’eux?

Appliquer le business plan, multiplier les marchés

exporter, exporter, exporter!

Ca provoque beaucoup de morts?

Attendez, on peut gagner de l’argent avec ça, non ?

Quels vautours, quelles hyènes, quel carnage ?

Ceux-ci sont des animaux rationnels

et ils savent très bien par où commencer à dévorer.

Plus jamais ça, plus jamais ça?

L’Humanité perd l’humanité.

Requiem pour tous les imbéciles et les innocents.

Requiem pour tous les crédules et les bienveillants.

Les imbéciles ne croient plus.

Il n’y a plus d’imbéciles. Il n’y a plus personne.

Requiem.

José Luís Correia

JLC04022022