Republicanos recusam governar com Macron

Os Les Républicans (LR), a direita tradicional francesa, excluiu esta noite uma aliança com o Governo para garantir uma maioria no parlamento, após o Ensemble! do Presidente Macron ter perdido a maioria dos lugares na segunda volta das legislativas.

“Fizemos campanha na oposição, estamos na oposição e vamos permanecer na oposição. As coisas foram muito claras”, precisou em conferência de imprensa o presidente dos LR, Christian Jacob.

O dirigente ecusava desta forma uma proposta previamente avançada pelo ex-ministro de Macron, Jean-François Copé, que pediu um acordo entre o Republicains e a coligação “Ensemble” que até agora garantia uma maioria presidencial no parlamento.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, perdeu a maioria absoluta no parlamento.