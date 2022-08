Representante português na Eurovisão Júnior vem de Inglaterra

Nicolas Alves, de 13 anos, vai representar a RTP no Festival Júnior da Eurovisão, que se realiza em Erevan, na Arménia, em dezembro próximo, anunciou esta quarta-feira a emissora.

“Nicolas Alves vem de Torres Vedras. A família dos pais é brasileira, mas Nicolas nasceu em Inglaterra, onde viveu até aos 10 anos. Começou a cantar aos 4 anos, mas foi aos 8 que ingressou numa escola de música em Inglaterra”, adianta a RTP.

Fonte da RTP disse à agência Lusa que se “está a trabalhar na canção” que Nicolas vai defender no palco da capital da Arménia.

Sobre a escolha de Nicolas Alves, a RTP afirma: “A vencedora do The Voice Kids este ano, Maria Gil, completará 15 anos antes de dezembro e, segundo o regulamento do Junior Eurovision Song Contest, não pode participar no concurso internacional, uma vez que (…) os participantes terão de ter, na data do evento, a idade máxima de 14 anos. Assim, a RTP decidiu convidar o segundo classificado para representar Portugal no próximo Junior Eurovision Song Contest”.

