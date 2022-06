Representação portuguesa volta a receber o mar em Bruxelas

A Representação portuguesa junto da UE recebe novamente esta quarta-feira as “Blue Talks”. A conferência acontece antevendo o evento oceânico da ONU em Lisboa.

Serão já esta quarta-feira as “Blue Talks”, promovidas pela AICEP e pela Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER).

O tema da conferência remete mais uma vez aos oceanos. Desta vez, o mote será “Increase Scientific Knowledge and Developing Research Capacity and Transfer of Marine Technology”, focando a reunião no papel da investigação e da inovação no contexto de uma economia sustentável.

O evento será às 14h30 locais, em Bruxelas. Decorre no âmbito da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, a decorrer em Lisboa de 27 de junho a 1 de julho.

