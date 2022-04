Repórter X celebrou 10 anos

Fez no passado dia 1 de abril 10 anos que a revista Repórter X começou a escrever para os portugueses da Suíça. A gala de aniversário foi celebrada no Clube Amigos do Gândara, em Glarus, no dia 2.

Foi no início de abril de 2012 que Carlos Gonçalves lançou a revista. Mais conhecido por Quelhas, festejou o aniversário do Repórter X com várias presenças emblemáticas, numa gala apresentada por José Figueiras e Ana Maria Pica.

A sala esteve aberta para almoço e durante a tarde, permitindo a quem quisesse falar com autores e artistas presentes que também estiveram na gala à noite: Susana Teixeira, Ana Mendes e Amália Mendonça, ou o escritor José Maria Ramada. Também o artista Jorge Campos esteve presente na gala, com peças em metal e quadros de críticas sociais.

Ainda na arte, a moda esteve representada com peças de duas estilistas. Carla Debby trouxe roupa com inspiração africana, e a Boutique Moda Prado, de Sónia Hellmüller também deu um toque de beleza ao aniversário da Repórter X. Cada uma colocou modelos a desfilar na gala, onde até houve tempo para vestidos de noiva.

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso esteve representada pela vice-presidente, Fátima Moreira, e por Fernando Carlos, chefe de gabinete. A Póvoa de Lanhoso é a terra de onde vem o fundador da revista, de onde Quelhas orgulhosamente é.

Para além de desfiles, apresentações e homenagens que marcaram a cerimónia, a música foi o principal foco do festejo. Carlos Santos e Rui Porto atuaram na gala da revista, mas também houve espaço para os Asttros, Bruno Simões e Thiago Martins. Também o apresentador José Figueiras teve oportunidade de cantar um dos seus maiores êxitos, o “A Cantar o Tirolês”. O DJ Tom Sawyer animou a noite toda e ainda cantou depois da cerimónia terminar.

Num momento em que todos os convidados foram chamados ao palco, incluindo o do BOM DIA, cantou-se o Hino Nacional, que infelizmente terminou com desentendimentos na cerimónia.

Assista ao início da gala dos 10 anos da Revista Repórter X.

