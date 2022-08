Rent-a-car sem veículos suficientes

Procura de carros para aluguer está muito elevada em Portugal. Empresas de aluguer estão com falta de veículos.

A Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC) garante que está a ser um ano ótimo. Está a ser “o melhor ano turístico de sempre” para as empresas do setor, como revela o dinheiro vivo.

A oferta não está, ainda assim, ao nível de 2019. Enquanto que haviam 125 mil viaturas para aluguer no ano pré-pandemia, em 2022 há apenas 93 mil carros disponíveis. A faturação esperada é de 650 milhões de euros, quatro pontos percentuais abaixo de 2019.

Mesmo que junho e julho tenham sido meses de grande procura, não se prevê que em agosto a tendência mude. “Os meses de junho e julho foram de grande procura por parte dos clientes de rent-a-car, com muitos dias em que a procura superou largamente a oferta, com um significativo aumento dos preços. Agosto será certamente um mês em linha com escassez de viaturas e com uma procura claramente a superar a oferta”, prevê o secretário-geral da ARAC.

Ainda este ano, está prevista uma aquisição de mais de 40 mil viaturas de aluguer no serviço rent-a-car.