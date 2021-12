Renovado protocolo entre Camões e a universidade de Göttingen

Foi assinada a renovação, por mais três anos, do protocolo entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e a Universidade Georg-August de Göttingen, que estabelece as condições para alargar a oferta dos estudos relativos à língua portuguesa e culturas de expressão portuguesa mediante a criação da Cátedra José de Almada Negreiros.

O protocolo foi assinado pelo Embaixador de Portugal na Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes, que representou no ato o Presidente do Conselho Diretivo do Camões, I.P., João Ribeiro de Almeida, e pelo Presidente da Fundação da Universidade, Metin Tolan.

No presente ano letivo estão inscritos 1.854 alunos em cursos de Língua Portuguesa nas universidades alemãs apoiadas pelo Camões, I.P, dos quais 49 na Universidade de Göttingen.

São 15 as universidades (incluindo 2 cátedras) com as quais o Camões, I.P. tem instrumentos de cooperação: Aachen, Berlim (Humboldt e Freie), Chemnitz, Colónia, Göttingen, Hamburgo, Heidelberg, Leipzig, Konstanz, Mainz, Marburgo, Munique, Rostock e Saabrücken.

