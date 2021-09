Renovado convénio entre Coimbra e Sciences-Po Bordeaux

Foi renovado o convénio de cooperação entre a Universidade de Coimbra e Sciences-Po Bordeaux que instituiu a formação FIFPO (filère intégrée France-Portugal) que oferece aos estudantes dos dois países – e não só – a possibilidade de um duplo diploma em Sciences-Po e mestrado na Faculdade de Economia de Coimbra, com opções de Relações Internacionais e Sociologia.

A notícia, veiculada pelo consulado em Bordéus, indica ainda que o novo convénio, “muito apoiado por este Consulado-Geral, foi assinado esta semana em Bordéus com as presenças da nova coordenadora da FIFPO-Relações Internacionais, Raquel da Silva, o seu antecessor, André Saramago, o coordenador da FIFPO-Sociologia, Daniel Francisco, assim como, do lado francês, o coordenador FIFPO- Sciences-Po, Patrick Zimmermann e o novo director de Sciences-Po Bordeaux, Dominique Darbon”.

A mesma fonte considera que esta é uma “excelente notícia para as relações Portugal-França”.

