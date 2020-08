Renault oferece carros a uma aldeia inteira

A fabricante francesa Renault ofereceu concessões de três anos do seu novo Zoe EV a todas as famílias que vivem em Appy, uma cidade minúscula, perto de Andorra. Em troca, os residentes têm de manter a Renault atualizada sobre as suas impressões sobre o carro e sobre a propriedade de um veículo elétrico.

A campanha envolve menos carros do que se poderia pensar: em 2017, apenas 25 pessoas viviam em Appy. A iniciativa vai ajudar a Renault a “entender a forma como os clientes interagem e usam veículos elétricos no dia-a-dia”.

A Renault também procura demonstrar que os veículos elétricos não são apenas para moradores de áreas urbanas e que o Zoe EV, com os seus 245 quilómetros de alcance, pode atender às necessidades das comunidades rurais tão bem como os carros movidos a gás tradicionais.

“Se os habitantes de uma das cidades mais isoladas do país puderem adotar um estilo de vida elétrico, isso provará que todos podem“, afirmou a Renault. “Isso também significa que os mitos sobre a compra e a operação de um carro elétrico podem ser dissipados de uma vez por todas”.

De acordo com vários estudos, as principais barreiras à adoção generalizada de carros elétricos foram a ansiedade do alcance e a escassez de estações de carregamento.

Para facilitar as coisas para os moradores de Appy, a fabricante francesa Renault vai montar uma estação de carregamento pública e vai fornecer a todas as famílias um carregador doméstico.