Renato Sanches vai jogar para Paris

É desta que Renato é confirmado no Paris Saint-Germain. A transferência está situada nos 15 milhões de euros.

O próprio técnico do PSG já falou do internacional português, como refere A Bola. “Renato vai chegar esta tarde. É um jogador com qualidades que Verratti e Vitinha não têm. São médios diferentes. É um jogador explosivo e com impacto. Tivemos a oportunidade de garantir os seus serviços no mercado e não deixámos escapar. Ele conhece o campeonato francês e agora terá de integrar-se na equipa”, admitiu Christophe Galtier.

Contrariamente à informação avançada pelo BOM DIA, apenas esta semana foi confirmada a contratação de Renato Sanches por parte do PSG. Deixa o Lille três épocas depois de se ter juntado, onde foi campeão francês e onde venceu uma supertaça francesa.

É o quarto português no plantel parisiense e junta-se a Vitinha, Nuno Mendes e Danilo Pereira. Terá ainda como “homem forte” do clube Luís Campos, conselheiro desportivo.

Renato Sanches veio da formação do Benfica, passou pelo Bayern Munique e teve um empréstimo em Swansea. Foi no Lille, no entanto, que recuperou a sua forma e voltou ao foco de grandes clubes europeus, como se confirma agora.

#portugalpositivo