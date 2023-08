Renato Sanches junta-se a Mourinho

Renato Sanches é reforço da Roma, do treinador José Mourinho, numa transferência por empréstimo do Paris Saint-Germain.

“A AS Roma tem a satisfação de comunicar a contratação de Renato Sanches, do Paris Saint-Germain, num empréstimo com opção de compra mediante o cumprimento de certas condições”, referem os italianos na sua página oficial.

O médio chega aos ‘giallorosso’ depois de uma época de pouca utilização, com algumas lesões, em Paris, onde tinha chegado a troco de 35 milhões de euros, acrescidos de variáveis, depois de ser campeão com o Lille.

“Estou muito feliz por me juntar a este grandioso clube. O projeto da Roma conquistou-me e sinto que jogar aqui será a escolha certa para mim”, considerou o internacional português, acompanhado do diretor desportivo Tiago Pinto.

Renato Sanches, de 25 anos, chega por empréstimo aos italianos após um percurso intermitente, desde que se notabilizou no Benfica e foi eleito em 2016 o ‘Golden Boy’, prémio que distingue o melhor jogador jovem.

Do Benfica, o médio saiu para o Bayern Munique, clube que o chegou a emprestar ao Swansea, e sem se conseguir afirmar acabou por voltar a ganhar importância no Lille, emblema em que esteve três épocas, antes de rumar na última ao PSG.

Além de Renato Sanches, também hoje a Roma e o PSG anunciaram a chegada de Leandro Paredes, com o médio argentino de 29 anos a assinar a título definitivo.

Para Paredes é um regresso à Roma, clube que representou em 2014/15, então por empréstimo do Boca Juniores, e já em 2016/17 a título definitivo.

O médio internacional argentino jogou ainda no Chievo Verona, Empoli, Zenit e Juventus, nesta última já na temporada transata, por empréstimo do PSG.