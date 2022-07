Renato Sanches confirmado em Paris

O internacional português e campeão da Europa em 2016 assinou esta sexta-feira pelo Paris Saint-Germain. O médio de 24 anos atuava no Lille e custou 12 milhões de euros.

Depois de fazer os exames médicos, Renato Sanches junta-se à equipa no estágio no Japão, como adianta o jornal A Bola. Deixa o Lille três épocas depois de se ter juntado, onde foi campeão francês e onde venceu uma supertaça francesa.

É o quarto português no plantel parisiense e junta-se a Vitinha, Nuno Mendes e Danilo Pereira. Terá ainda como “homem forte” do clube Luís Campos, conselheiro desportivo.

Renato Sanches veio da formação do Benfica, passou pelo Bayern de Munique e teve um empréstimo em Swansea. Foi no Lille, no entanto, que recuperou a sua forma e voltou ao foco de grandes clubes europeus, como se confirma agora.

