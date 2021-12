Renato Paiva vence campeonato equatoriano

O treinador português Renato Paiva sagrou-se esta segunda-feira campeão equatoriano ao empatar a uma bola na casa do favorito Emelec.

O Independiente del Valle, que já tinha vencido a primeira mão da final por 3-1, não deu aso a uma reviravolta no placard e conquistou o primeiro título da sua história.

Renato Paiva, de 51 anos, cumpre a sua primeira experiência enquanto técnico principal além-fronteiras.

Em Portugal, o treinador esteve ligado às camadas jovens e equipa B do Benfica.

Além do treinador principal, sagraram-se ainda campeões os membros do staff Luís Martins, David Pereira, Ricardo Pereira, Rui Tavares e Ricardo Dionísio, que esteve presente numa das emissões desportivas do BOM DIA.

#portugalpositivo