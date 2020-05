Renato Júnior e Ana Bacalhau cantam “O Dia Que Aí Vem”

“O Dia Que Aí Vem” com participação de Ana Bacalhau é mais um tema incluído no CD “Uma Mulher Não Chora” que o compositor Renato Júnior editou no final do ano passado.

Depois de “Vou” com Rita Redshoes, de “Queria” com Lúcia Moniz, de “Para Lá da Pele” com Soraia Tavares, e de “A Vida Que Eu Quiser” com Sofia Escobar, é a agora a vez de ser apresentado o vídeo clip de “O Dia Que Aí Vem” com Ana Bacalhau.

“É um vídeo clip dedicado a todas as mães que estão sempre na linha frente. É igualmente um “cantar” de esperança para “O Dia Que Aí Vem” no cumprimento da sua maior missão… Ser MÃE”, explica Renato Júnior.

Todas as imagens deste vídeo clip foram captadas pelos próprios com smartphones. A edição é do realizador Aurélio Vasques.