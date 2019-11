Remessas para Portugal diminuíram em setembro

As remessas dos emigrantes caíram 5,23% em setembro, para 308,89 milhões de euros, tendência também verificada nas verbas enviadas pelos trabalhadores estrangeiros em Portugal, que baixaram 18,23%, para 37,09 milhões de euros.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, divulgados na página do regulador bancário, as remessas enviadas pelos portugueses a trabalhar no estrangeiro baixaram de 325,95 milhões de euros, em setembro do ano passado, para 308,89 milhões em setembro deste ano, o que representa uma quebra de 5,23%.

Igualmente em baixa, as verbas enviadas pelos imigrantes em Portugal para os seus países de origem diminuíram de 45,36 milhões de euros em setembro do ano passado para 37,09 milhões de euros no mesmo período deste ano, representando uma quebra de 18,23%.