Relevante presença portuguesa no World Business Forum em Madrid

Organizado pela WOBI anualmente em diferentes cidades da América, Europa e Oceania o World Business Forum é um congresso de dois dias, que reúne milhares de mentes inquietas e curiosas que compartilham a mesma paixão pelo mundo dos negócios.

“Costumo vir todos os anos”, disse ao BOM DIA António Paraíso, consultor de marketing e inovação e palestrante profissional, que foi a Madrid “buscar ideias novas para mim e para os clientes”.

Do primeiro dia do Forum, o português diz destacar duas ideias. “A primeira foi de Marshall Goldsmith que apresentou o conceito de ‘feed for words’ em vez de ‘feedback’. Este especialista em liderança afirma que o ‘feedback’ refere-se ao passado, e que devemos investir naquilo que os nossos colaboradores devem fazer de bem e fresco para o futuro”.

A segunda inspiração de António Paraíso (na foto acima) foi Daniel Lamarre, o CEO do Cirque du Soleil, empresa extremamente afetada pela crise pandémica pois teve de fechar tudo em todo o mundo “São 450 cidades no mundo”, explicou ao BOM DIA António Paraíso. “Lamarre contou que ficou aflito, em pânico, mas acabou por decidir focar-se apenas naquilo que conseguiria controlar”. Para o português, a lição que deixou Lamarre foi que “não vale a pena concentrar-mo-nos nas variáveis que não controlamos. E numa crise há sempre variáveis que não controlamos”.

Há 16 anos que António Paraíso participa religiosamente no World Business Forum. Por seu lado, o colunista regular do BOM DIA, Jorge Fonseca está presente pela primeira vez e partilhou também as suas impressões. “Esperava encontrar mais dirigentes de topo no evento”, mas admirou as “apresentações inspiradoras”, nomeadamente sobre as tendências digitais, tais como a inteligência artificial, e “fiz muitos contactos interessantes, constatando, por exemplo, que estão aqui várias dezenas de portugueses”.

Juan Antonio Pagán, responsável pela organização, manifestou ao BOM DIA a sua satisfação pelo êxito que está a ser o evento, revelando que contou com mais de 500 participantes.

O World Business Forum acontece em Madrid de 23 a 24 de novembro. Mais informações aqui.