Há um gajo tão reles e tão chato que é rejeitado por tudo, até pela covid-19. Por mais que se exponha, nunca é infetado. Almoça com pessoas infetadas, janta com pessoas infetadas, faz viagens de carro com pessoas infetadas, faz testes e são sempre negativos.

É certo que está vacinado e até com dose de reforço, mas os negacionistas que tudo sabem, dizem que as vacinas são um placebo e só servem para injetar rede 5G nos vacinados.

Portanto, não explicação para tal “milagre” que é só possível com mão de Deus ou do Diabo. Para outros negacionistas, não há covid-19, e a haver, é uma coisa que o Elvis inventou, farto de estar sozinho numa ilha com a Santinha da Ladeira.

Pedro Guimarães