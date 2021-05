Reino Unido vai dar luz verde às férias em Portugal

Portugal, Malta e Gibraltar são os destinos do sul que poderão receber luz verde para os turistas britânicos já esta sexta-feira, informa o jornal The Sun.

Num artigo que cita fontes do governo, o jornal afirma que na sexta-feira o governo do Reino Unido vai anunciar que Portugal estará entre os primeiros países a obterem o tão ambicionado estatuto “verde”, que tem em conta a propagação da covid-19 mas também os números relativos à vacinação.

O mesmo periódico (que publica uma mapa ilustrativo que pode ver abaixo) afirma que Espanha e Grécia ficarão em “lista de espera” até junho. Se a situação desses dois países evoluir favoravelmente poderão passar ao estatuto “verde” daqui a um mês. Por enquanto os dois países ficarão com o código amarelo que obrigará os turistas a uma quarentena de dez dias no regresso desses destinos.

Uma viagem a Portugal implicará apenas aos britânicos de regresso ao país terem de efetuar dois testes consecutivos de despistagem da covid.

Do ponto de vista português, e pelo momento, do Reino Unido só podem entrar no país passageiros exclusivamente para viagens essenciais.