Reino Unido: vacinados sem isolamento em caso de contacto

Os vacinados e os menores de idade em Inglaterra deixam de ser obrigados a cumprir isolamento profilático após o contacto com um caso positivo de covid-19, a partir desta segunda-feira.

Em vez de se auto-isolarem, as pessoas com vacinação completa serão contactados pelo Serviço Nacional de Saúde britânico e aconselhadas a realizarem um teste PCR. Caso não apresentem sintomas, não necessitam de estar isoladas enquanto esperam pelo resultado. Apenas se o resultado do teste for positivo, devem isolar-se obrigatoriamente durante 10 dias, independentemente do estado de vacinação. Caso o teste seja negativo, os britânicos podem continuar a sua vida de forma normal.

Também os menores de 18 anos e quem não puder ser vacinado por razões médicas vão poder evitar o isolamento profilático se o teste for negativo.

O secretário da Saúde, Sajid Javid, adiantou, na quarta-feira, que foi possível tomar esta decisão, uma vez que “receber duas doses da vacina deu-nos vantagem e permitiu-nos recuperar, em segurança, as liberdades perdidas”.

De acordo com o jornal “The Guardian”, Boris Johnson foi pressionado para antecipar a data desta nova medida, contudo o ministro britânico afirmou que o cronograma estava decidido e que não existia possibilidade de alteração.

Em julho, o Reino Unido foi afetado pela “pingdemia”. A aplicação do Serviço Nacional de Saúde britânico enviava alertas, “pings”, sempre que existia contacto direto com um caso positivo, obrigando à realização do auto-isolamento. Devido a esta medida, houve uma escassez de pessoal em algumas indústrias e serviços, tendo alguns sido obrigados a encerrar.

A partir desta segunda-feira, quando uma pessoa recebe o alerta, “ping”, da aplicação, tem de responder se é vacinada, se é maior ou menor de 18 anos e, depois, é aconselhada a marcar um teste PCR.

Esta nova legislação permitirá também uma nova forma de funcionamento no ensino. Segundo o ministro da Educação, Gavin Williamson, as novas regras de rastreio vão aplicar-se também às escolas, deixando de se utilizar o isolamento a grupos inteiros, também conhecidos por “bolhas”, após um contacto positivo.

Segundo os dados publicados pela Our World in Data de 13 de agosto de 2021, o Reino Unido já vacinou completamente 59% da população contra a covid-19.