Reino Unido sob pressão de Paris e Bruxelas

“Se o parlamento britânico não votar favoravelmente o Acordo de Saída nos próximos dias, restam apenas duas opções: sair sem acordo ou pedir uma extensão longa do artigo 50 (do Tratado)”, deixou claro nesta terça-feira, em Bruxelas, Michel Barnier.

De acordo com fontes europeias, ainda é possível recuperar a oferta de uma saída ordenada “a 22 de maio” – data que perdeu efeito na passada sexta-feira, quando os parlamentares britânicos voltaram a dizer “não” ao acordo – se Theresa May for finalmente bem sucedida na aprovação do tratado de saída fechado com a UE.

No entanto, as contas complicam-se se a primeira-ministra britânica tentar empurrar a quarta tentativa de votação do acordo para depois de 12 de abril, data limite para os britânicos tomarem a decisão de participar nas eleições europeias.

Os líderes querem que Londres diga se vai ou não a votos para eleger eurodeputados. Se não quiser organizar a votação para o Parlamento Europeu, não poderá pedir uma extensão mais longa. E, nesse caso, se o acordo voltar a ser chumbado, a única opção que resta é a chamada “saída caótica por acidente”.

Na última cimeira, ao estipularem duas datas para o Brexit – 12 de abril e 22 de maio – os líderes quiseram evitar que a responsabilidade e a culpa de um eventual Brexit caótico resvalassem para a UE, deixando a pressão das escolhas nas mãos dos britânicos. Essa estratégia poderá ser replicada na próxima reunião.

A pressão da UE aumenta e multiplicam-se os avisos, enquanto do lado de lá do Canal da Mancha o parlamento britânico não sai do impasse do Brexit.

O presidente francês veio dizer esta terça-feira que um prolongamento mais longo da permanência britânica “não está garantido”. Em Paris, no final de um encontro com o primeiro-ministro irlandês, lembrou que os britânicos têm de apresentar um plano credível antes de os líderes europeus se reunirem na cimeira extraordinária de 10 de abril. Falta uma semana.

Emmanuel Macron é uma das vozes cada vez mais impacientes face à indecisão de Londres e o impasse na Câmara dos Comuns. De acordo com fonte diplomática, França não vai aceitar uma extensão do artigo 50 do Tratado de Lisboa só porque sim. Se o pedido for para um prolongamento “não sabemos bem para quê”, Emmanuel Macron pode até não responder um “não redondo”, mas deverá dizer a Theresa May “preciso de mais”.