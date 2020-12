Reino Unido: só pode entrar em Portugal com teste covid

Os cidadãos portugueses a residir no Reino Unido só entram em Portugal se tiverem teste negativo ao novo coronavírus. A medida entra em vigor a partir da meia-noite desta segunda-feira.

Face à propagação de uma nova variante do vírus SARS-CoV-2, o Governo português impôs algumas restrições aos voos oriundos do Reino Unido, noticiou o JN.

Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna, apenas emigrantes portugueses ou “cidadãos legalmente residentes em Portugal” podem entrar em território nacional. Para isso, terão de ter também um “comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo”.

Caso os passageiros não tenham o teste à covid-19, à chegada a Portugal, serão “encaminhados pelas autoridades” para realizá-lo dentro do aeroporto. Até ao resultado, os viajantes terão de “ficar em isolamento”.

A nova variante do vírus não foi registada em Portugal, “de acordo com os dados obtidos até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que já englobam análise de amostras do mês de novembro e da segunda vaga”, detalha o documento do Governo.