Foi na noite de segunda para terça-feira que o Reino Unido registou a noite mais quente de sempre. Em muitos locais, a temperatura não baixou dos 25ºC.

Foi a noite mais quente de que há registo. Também esta terça-feira, vários sítios no Reino Unido podem chegar aos 41ºC, como refere o Correio da Manhã.

O Reino Unido tem grande parte do seu território sob risco de calor extremo. Algumas regiões podem até registar temperaturas mais elevadas que países como a Jamaica ou as Maldivas.

O The Guardian adianta que na noite passada o termómetro ultrapassou os 25,9ºC em West Yorkshire, no centro da Grã-Bretanha. Em 1990, a temperatura mais elevada registada tinha sido 2ºC abaixo, em Brighton, no sul da ilha.