Reino Unido: PARSUK celebra 25 de Abril com mesa redonda

No âmbito das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, a associação portuguesa PARSUK organiza, no próximo dia 8 de maio, uma mesa redonda temática com um trio de investigadores, que será seguida de um momento literário e vários testemunhos.

Em comunicado, a PARSUK faz saber que será organizada uma mesa redonda sobre o 25 de Abril e a sua história com os investigadores António Costa Pinto, Pedro Ramos Pinto e Ana Espírito Santo, seguida pelo lançamento do novo livro da historiadora Maria Inácia Rezola, a tradução inglesa do livro de Medeiros Ferreira e os testemunhos da Hélder Macedo e Luís Amorim de Sousa.

Ainda não há horário definido para o certame, realizado na Embaixada de Portugal em Londres.