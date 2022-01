Reino Unido limita entrada de produtos alimentares para consumo pessoal

Existem novas regras para a importação de alimentos ou produtos de origem animal para a Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) ainda que seja para uso próprio uso.

Não existem quaisquer restrições se entrar no Reino Unido com pão, (mas não pode com sanduíches com carne ou laticínios), bolos sem creme fresco, biscoitos, chocolate e confeitaria (exceto se contiverem muitos ingredientes lácteos não processados) massas (exceto misturados ou recheados com carne ou produtos à base de carne), sopa embalada, caldos e aromas, produtos vegetais processados e embalados tais como saladas embaladas e material vegetal congelado, suplementos alimentares contendo pequenas quantidades de um produto animal, como cápsulas de óleo de peixe.

Também é possível levar carne, peixe, ovos, frutos secos ou mel de Portugal para o Reino Unido já que os britânicos aceitam a circulação livre destes produtos para uso pessoal. As regras para fins comerciais são distintas.

Pode ler aqui a lista completa dos produtos autorizados e aqueles que deve evitar transportar para evitar multas.

Se tentar entrar no Reino Unido (estas regras não se aplicam à Irlanda do Norte) com produtos alimentares não autorizados, eles serão imediatamente destruídos e pode levar a um processo em tribunal.