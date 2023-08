Reino Unido lança tratamento de cancro de apenas sete minutos

Os utentes do serviço nacional de saúde britânico, o NHS, serão os primeiros no mundo a beneficiar de uma injeção inovadora que permite o tratamento do cancro em sete minutos.

Chama-se Atezolizumab e trata-se de uma imunoterapia para tratar quatro tipos de cancro. O medicamento já era administrado a pacientes por meio de gotejamento intravenoso, o que superava os 30 minutos de tratamento, podendo chegar a atingir uma hora, avança o The Guardian.

Agora, após a aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA), centenas de pacientes do NHS poderão beneficiar da aplicação mais rápida em injeção, que reduzirá o tempo de tratamento em até três quartos do habitual, para apenas sete minutos.

Também conhecido como Tecentriq (nome comercial), este medicamento já é administrado a cerca de 3.600 pacientes em Inglaterra todos os anos. A nova versão em injeção passará a ser agora administrada a doentes com cancro do pulmão, bexiga, mama e fígado.

O seu efeito é conhecido como um inibidor de checkpoint, que atua ao bloquear uma proteína que impede o sistema imunitário de atacar as células cancerígenas, ajudando-o a encontrar e a matar as mesmas.

Assim, a administração intravenosa de Atezolizumabe pode reduzir significativamente o risco de retorno do cancro, e os pacientes que recebem este medicamento durante a quimioterapia poderão ainda recebê-lo por via intravenosa, ajudando o tratamento.

O diretor nacional para o cancro do NHS England, professor Peter Johnson, diz que “a introdução deste tratamento, pela primeira vez no mundo, significará que centenas de pacientes poderão passar menos tempo no hospital, libertando tempo valioso nas unidades de quimioterapia do NHS”, em entrevista ao Guardian.

Peter Johnson salienta ainda que é “vital manter a melhor qualidade de vida possível para os doentes com cancro, pelo que a introdução da injeção sob a pele de forma mais rápida vai fazer a diferença”.

Estudos sugerem que a maioria dos pacientes com cancro prefere receber tratamento por via subcutânea – por injeção ou infusão logo abaixo da pele – devido à redução da dor e desconforto, à facilidade de administração e menor duração do tratamento, em comparação com a administração intravenosa.

Na passada terça-feira foi divulgado que a capacidade do Reino Unido de certificar dispositivos médicos foi reforçada pela adição de três organismos aprovados, o que permitirá que a capacidade atual do NHS em Inglaterra duplique, permitindo que os pacientes tenham acesso a tratamentos mais eficazes.

Segundo o NHS, o tratamento inovador não teve custos adicionais devido a um acordo comercial com o fabricante Roche.